Президент Южной Кореи посетил соревнования с участием северокорейских паралимпийцев
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Гонконг. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Южнокорейский президент Мун Чжэ Ин вместе с супругой в среду посетили соревнования по лыжным гонкам в рамках зимних Паралимпийских игр с участием спортсменов из КНДР, сообщает в среду агентство "Ренхап".
Отмечается, что лидер Южной Кореи впервые побывал на соревнованиях с начала Паралимпиады в Пхенчхане, которая стартовала на прошлой неделе.
Северокорейские спортсмены и сопровождающие их официальные лица, как ожидается, уже в четверг покинут Южную Корею, не дожидаясь официальной церемонии закрытия Игр, которая состоится в воскресенье.
КНДР отправила на зимнюю Паралимпиаду в Пхенчхан делегацию из 24 человек. Ее возглавил председатель ЦК Корейской федерации защиты инвалидов Ким Мун Чхоль.
Паралимпийские игры проходят в южнокорейском городе Пхенчхан с 9 по 18 марта.
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Интерфакс