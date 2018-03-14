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Этот контент был опубликован 14 марта 2018 г. 8:30 14.03.2018 - 08:30

Гонконг. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Южнокорейский президент Мун Чжэ Ин вместе с супругой в среду посетили соревнования по лыжным гонкам в рамках зимних Паралимпийских игр с участием спортсменов из КНДР, сообщает в среду агентство "Ренхап".

Отмечается, что лидер Южной Кореи впервые побывал на соревнованиях с начала Паралимпиады в Пхенчхане, которая стартовала на прошлой неделе.

Северокорейские спортсмены и сопровождающие их официальные лица, как ожидается, уже в четверг покинут Южную Корею, не дожидаясь официальной церемонии закрытия Игр, которая состоится в воскресенье.

КНДР отправила на зимнюю Паралимпиаду в Пхенчхан делегацию из 24 человек. Ее возглавил председатель ЦК Корейской федерации защиты инвалидов Ким Мун Чхоль.

Паралимпийские игры проходят в южнокорейском городе Пхенчхан с 9 по 18 марта.

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