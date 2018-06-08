Внешний контент

Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 8 июня 2018 г. 8:19 08.06.2018 - 08:19

Токио. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин 21-23 июня нанесет государственный визит в Россию, сообщило агентство "Ренхап" со ссылкой на офис главы государства. Как ожидается, в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным Мун Чжэ Ин обсудит вопросы укрепления двустороннего экономического сотрудничества и совместные усилия по мирной денуклеаризации Корейского полуострова. 1мм гк Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс