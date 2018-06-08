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Токио. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин 21-23 июня нанесет государственный визит в Россию, сообщило агентство "Ренхап" со ссылкой на офис главы государства.

Как ожидается, в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным Мун Чжэ Ин обсудит вопросы укрепления двустороннего экономического сотрудничества и совместные усилия по мирной денуклеаризации Корейского полуострова.

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Интерфакс