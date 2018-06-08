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Этот контент был опубликован 8 июня 2018 г. 8:31 08.06.2018 - 08:31

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Токио. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин 21-23 июня нанесет государственный визит в Россию, сообщило агентство "Ренхап" со ссылкой на офис главы государства.

Как ожидается, в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным Мун Чжэ Ин обсудит вопросы укрепления двустороннего экономического сотрудничества и совместные усилия по мирной денуклеаризации Корейского полуострова.

"Целью государственного визита будет обсуждение путей укрепления практического сотрудничества с Россией", - заявил официальный представитель администрации президента Ким Ый Гём.

"Президент Мун также планирует плотно обсудить пути денуклеаризации Корейского полуострова и установления мира", - добавил он.

Также в ходе визита в Москву Мун Чжэ Ин выступит с речью в Госдуме.

Затем президент Южной Кореи отправится в Ростов-на-Дону, чтобы посмотреть матч Чемпионата мира по футболу между сборными Южной Кореи и Мексики.

На днях в Кремле сообщили, что президент РФ Владимир Путин планирует провести отдельную встречу с лидером Республики Корея Мун Чжэ Ином, который посетит Россию с визитом в период чемпионата мира по футболу. "Возможность этой встречи прорабатывается", - сказал "Интерфаксу" 5 июня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Известно, что Мун Чжэ Ин выступит на пленарном заседании Государственной думы 21 июня. Об этом ранее сообщил "Интерфаксу" один из участников Совета Думы.

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