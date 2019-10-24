Этот контент был опубликован 24 октября 2019 г. 7:43

Гонконг. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Премьер Южной Кореи Ли Нак Ен встретился в Токио с главой правительства Японии Синдзо Абэ и передал ему письмо от президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, сообщает "Ренхап".

"Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в своем личном письме премьер-министру Японии Синдзо Абэ в четверг заявил о необходимости скорейшего улучшения ухудшившихся связей с Японией", - отмечает агентство.

"Премьер-министры двух стран согласились, что они не могут оставить нынешние напряженные отношения без внимания, поскольку они являются важными соседями", - заявил первый зам министра иностранных дел Южной Кореи Чо Сэй Ен, присутствовавший на встрече, на брифинге в Токио.

По его словам, в связи с этим обе страны договорились содействовать диалогу на различных уровнях для скорейшего улучшения связей.

Япония и Южная Корея также согласились с важностью сотрудничества и координации с США для решения проблемы денуклеаризации Северной Кореи, добавил он.

Между тем, по словам высокопоставленного правительственного чиновника, конкретного обсуждения возможности проведения саммита между Мун Чжэ Ином и Синдзо Абэ не было.

Отношения между двумя странами накалились после того, как 4 июля Япония приняла решение усложнить процедуры для экспорта полиимида фтора, резиста и фтороводорода в Южную Корею, что может негативно сказаться на крупных местных производителях чипов и дисплеев.

После этого в начале августа кабинет министров Японии принял решение исключить Южную Корею из списка стран, имеющих право на упрощенные процедуры экспортного контроля уже в конце месяца.

В Сеуле заявили, что такой шаг японской стороны подорвет десятилетнее экономическое сотрудничество двух стран.

В Токио заявили, что такие меры частично связаны с несоблюдением Сеулом санкций ООН в отношении Северной Кореи.

Южнокорейское правительство отвергло эти утверждения. В Сеуле заявили, что ограничения с японской стороны являются политически мотивированным "экономическим возмездием" после того, как Верховный Суд Южной Кореи в 2018 году приказал японским фирмам выплатить компенсации южнокорейским жертвам принудительного труда во время японской колонизации Корейского полуострова в 1910-45 годах.

Сеул, в свою очередь, объявил о своем решении прекратить действие соглашения об общей безопасности военной информации (GSOMIA), рассматриваемого как редкий символ сотрудничества в области безопасности между двумя странами.

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