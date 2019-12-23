Этот контент был опубликован 23 декабря 2019 г. 6:06

Пекин. 23 декабря. ИНТЕРФАКС - Тупик в северокорейско-американских переговорах по денуклеаризации Корейского полуострова не отвечает интересам КНДР, заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, сообщил офис главы южнокорейского государства.

Во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине он выразил надежду на тесное сотрудничество с Китаем в вопросах возобновления переговорного процесса, направленного на демонтаж ядерных и ракетных программ Северной Кореи.

Си Цзиньпин сказал, что он совместно с Мун Чжэ Ином готов "играть ведущую роль", чтобы вывести двусторонние отношения на "новый, более высокий уровень", говорится в сообщении.

Мун Чжэ Ин сделал остановку в Пекине по пути в китайский Чэнду (провинция Сычуань), где запланирована трехсторонняя встреча лидеров Южной Кореи, Японии и Китая. Китайскую сторону на ней будет представлять премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

Также в понедельник в Пекине должна состояться встреча Си Цзиньпина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, который затем также проследует в Чэнду.

Наблюдатели отмечают, что на трехсторонней встрече будут обсуждаться вопросы экономического сотрудничества, но, тем не менее, северокорейский вопрос займет важное место.

Ранее замминистра иностранных дел КНДР Ри Тхэ Сон, курирующий отношения с США, заявил, что Пхеньян больше не верит в американскую риторику относительно стремления продолжать двухсторонний диалог.

В октябре МИД КНДР заявлял, что все еще рассчитывает на решение проблем в отношениях с США и надеется на изменение враждебного отношения Вашингтона к Северной Корее до конца текущего года.

Ри Тхэ Сон напомнил, что "приближается срок окончания года, установленный КНДР для США".

"Сейчас очередь за США, и только от них в полной мере зависит, какой рождественский подарок они хотят получить", - подчеркнул дипломат.

В то же время, председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли и глава Пентагона Марк Эспер недавно заявили журналистам, что Соединенные Штаты готовы отреагировать на любые "рождественские" действия со стороны Северной Кореи, но предпочли бы путь дипломатии.

1гк тг

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