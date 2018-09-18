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Этот контент был опубликован 18 сентября 2018 г. 3:14 18.09.2018 - 03:14

Гонконг. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин прибыл в Пхеньян с трехдневным визитом.

В аэропорту его встретил лидер КНДР Ким Чен Ын. На летном поле выстроен почетный караул.

В аэропорту южнокорейского гостя встретили многочисленные жители северокорейской столицы в праздничных нарядах с флажками КНДР и флажками, символизирующими объединение Корейского полуострова.

Вопрос о путях денуклеаризации полуострова станет главной темой повестки дня предстоящих переговоров двух лидеров, сообщил на пресс-конференции в минувший понедельник глава администрации президента Южной Кореи Им Чжон Сек.

"Вплоть до последнего времени денуклеаризация оставалась пунктом повестки дня переговоров Севера и Соединенных Штатов. Теперь этот вопрос будет ключевым (на межкорейском саммите - ИФ)" - заявил он.

Чиновник отметил, что в повестку переговоров лидеров включены три главные темы: улучшение и развитие межкорейских отношений, продвижение переговоров по денуклеаризации между Северной Кореей и США, а также снижение уровня военной напряженности и предотвращение угрозы войны между Югом и Севером Корейского полуострова.

1гк тг

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