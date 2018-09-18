Президент Южной Кореи прибыл в Пхеньян на третий межкорейский саммит
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Гонконг. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин прибыл в Пхеньян с трехдневным визитом.
В аэропорту его встретил лидер КНДР Ким Чен Ын. На летном поле был выстроен почетный караул.
Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин у трапа президентского самолета пожали друг другу руки и обнялись.
В аэропорту южнокорейского гостя встретили многочисленные жители северокорейской столицы в праздничных нарядах с флажками КНДР и флажками, символизирующими объединение Корейского полуострова.
Вопрос о путях денуклеаризации полуострова станет главной темой повестки дня предстоящих переговоров двух лидеров, сообщил на пресс-конференции в минувший понедельник глава администрации президента Южной Кореи Им Чжон Сек.
"Вплоть до последнего времени денуклеаризация оставалась пунктом повестки дня переговоров Севера и Соединенных Штатов. Теперь этот вопрос будет ключевым (на межкорейском саммите - ИФ)" - заявил он.
Чиновник отметил, что в повестку переговоров лидеров включены три главные темы: улучшение и развитие межкорейских отношений, продвижение переговоров по денуклеаризации между Северной Кореей и США, а также снижение уровня военной напряженности и предотвращение угрозы войны между Югом и Севером Корейского полуострова.
Как сообщалось, первая встреча лидеров состоится во вторник во второй половине дня, ей будут предшествовать торжественная церемония встречи южнокорейского гостя и обед. Второй раунд официальных переговоров запланирован на среду.
1гк тг
Интерфакс