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Этот контент был опубликован 22 мая 2018 г. 19:03 22.05.2018 - 19:03

Гонконг. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, находящийся с визитом в Вашингтоне, обратился к властям США с призывом достичь успешных результатов в ходе будущего саммита США-КНДР.

Об этом Мун Чжэ Ин заявил на встрече с госсекретарем США Майклом Помпео и советником президента США по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном.

"Президент Мун, в особенности, просил их продолжать консультации с Северной Кореей ради успеха саммита США-КНДР, и подчеркнул тот факт, что наше правительство сделает все возможное и поможет успешно провести предстоящий саммит США-КНДР", - приводит южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн выдержки из заявления администрации южнокорейского президента.

Также Мун Чжэ Ин призвал Вашингтон "готовится к саммиту спокойно и без каких-либо задних мыслей" и заверил представителей американской стороны, что лидер КНДР Ким Чен Ын также привержен задаче добиться успеха от этого саммита.

При этом Мун Чжэ Ин указал на крайне важную роль нынешнего момента в деле урегулирования ситуации вокруг КНДР.

"Вы двое (М.Помпео и Дж.Болтон - ИФ) играете ключевую роль в безопасности США и в их международных отношениях, и народ Южной Кореи ожидает большого успеха от вас, потому что мы сейчас находимся в критически важном моменте, который определит судьбу и будущее Южной Кореи или всего Корейского полуострова" , - приводит южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн слова Мун Чжэ Ина, сказанные во время встречи.

Встреча между Д.Трампом и Ким Чен Ыном должна пройти в Сингапуре 12 июня. Однако в Пхеньяне ранее предупредили, что не заинтересованы в проведении переговоров, центральной темой которых будет только вопрос денуклеаризации КНДР.

Ранее КНДР также критиковала Сеул и Вашингтон за проведение совместных военных учений после того, как лидерами Юга и Севера Корейского полуострова была принята декларация, призванная снизить напряженность в регионе. КНДР поставила под вопрос проведение саммита с США, а в Вашингтоне заявляли в ответ, что продолжают подготовку к встрече.

Аю де

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