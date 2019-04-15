Этот контент был опубликован 15 апреля 2019 г. 9:33

Гонконг. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Настало время для нового саммита Южная Корея-КНДР, заявил южнокорейский президент Мин Чжэ Ин.

"Настало время готовиться и всерьез добиваться саммита Южная Корея-КНДР", - заявил, по сообщению агентства "Ренхап", Мун Чжэ Ин на встрече со своими помощниками.

"Как только КНДР будет готова, я надеюсь, что две Кореи проведут еще один саммит, и не будет ограничений в месте встречи и формате", - добавил он.

Лидер КНДР Ким Чен Ын на прошлой неделе во время выступления перед Верховным народным собранием заявлял, что он готов вновь встретиться с президентом США Дональдом Трампом, сообщали ранее СМИ. В то же время, он отметил, что США следует сменить тактику, чтобы продолжить переговоры по денуклеаризации КНДР. Мун Чжэ Ин отметил, что заявление Ким Чен Ына показывает его желание продолжать диалог.

За 2018 год Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын провели три саммита: в апреле, в мае и в сентябре. Два первых саммита прошли на границе двух стран, а третий - в Пхеньяне.

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