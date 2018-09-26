Президент Южной Кореи считает необходимым присутствие войск США на полуострове и после подписания мирного договора с КНДР
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Вашингтон. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что необходимость американского военного присутствия на Корейском полуострове сохранится и после подписания мирного договора с Северной Кореей.
"Я считаю необходимым для поддержания мира и стабильности присутствие американских войск в Южной Корее даже после подписания мирного договора и даже после объединения (двух Корей - ИФ)", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.
По его мнению, американское военное присутствие в регионе "играет важную роль в деле сохранения мира и стабильности в Северо-Восточной Азии".
Мун Чжэ Ин выразил надежду на проведение второго саммита США КНДР до конца текущего года.
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Интерфакс