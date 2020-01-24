Этот контент был опубликован 24 января 2020 г. 5:53

Гонконг. 24 января. ИНТЕРФАКС - Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что отсутствие прогресса в переговорах о денуклеаризации между Северной Кореей и США было самым прискорбным для него в прошлом году.

"Больше всего я сожалею, что саммит Северная Корея-США в Ханое закончился ничем. Если бы был какой-то прогресс в диалоге между Северной Кореей и США, мы могли бы сильно продвинуться на пути к миру на Корейском полуострове и в сотрудничестве Юг-Север", - сказал Мун Чжэ Ин в интервью радио SBS.

Он упомянул о разделенных семьях, живущих по разные стороны границы между Южной и Северной Кореями.

В частности, южнокорейский лидер вспомнил свою мать, скончавшуюся в конце октября 2019 года, которая бежала из КНДР во время Корейской войны 1950-53 годов.

Мун Чжэ Ин сообщил, что его мать встретилась со своей младшей сестрой во время межкорейского мероприятия по воссоединению семей в 2004 году, проходившего на горе Кымгансан.

"Я думаю, это лучшее, что я сделал для нее за всю ее жизнь", - сказал он.

Переговоры о денуклеаризации между Вашингтоном и Пхеньяном остаются в тупике с тех пор, как второй саммит между северокорейским лидером Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом в Ханое провалился без соглашения в феврале прошлого года.

Северная Корея заявила, что не вернется к диалогу до тех пор, пока США полностью не примут ее требования и не откажутся от "враждебной политики" в отношении Пхеньяна.

1вз гс

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