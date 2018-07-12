Президент Южной Кореи уверен, что переговоры о денуклеаризации КНДР идут верным путем
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Гонконг. 12 июля. ИНТЕРФАКС - Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин считает, что переговоры с Северной Кореей о денуклеаризации Корейского полуострова находятся "на правильном пути", сообщает в четверг южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн со ссылкой на пресс-службу лидера страны.
"Переговоры между КНДР и США в данный момент - на правильном пути", - цитирует Уай-Ти-Эн слова Мун Чжэ Ина, сказанные во время его поездки в Сингапур.
"Никто не может сейчас быть уверенным в позитивном итоге (процесса - ИФ). Но я готов с аккуратностью спрогнозировать, что переговоры между США и Северной Кореей могут добиться достаточного успеха, если Северная Корея полностью выполнит обязательства по денуклеаризации, а международное сообщество объединит усилия для гарантий безопасности КНДР", - отметил южнокорейский лидер.
Он подчеркнул, что переговоры по денуклеаризации займут какое-то время и могут столкнуться со сложностями.
"У сторон различаются взгляды, но я верю, что стороны добились нормального состояния переговорного процесса", - добавил Мун Чжэ Ин.
Саммит КНДР-США состоялся в Сингапуре 12 июня. По итогам этой встречи стороны подписали соглашение. В нем США обязались предоставить гарантии северокорейским властям, а КНДР - подтвердила приверженность денуклеаризации Корейского полуострова.
На прошлой неделе госсекретарь США Майк Помпео совершил двухдневный визит в КНДР. По итогам поездки он заявил, что переговоры в Пхеньяне были продуктивными и прошли в духе доброжелательности. Он отметил, что переговоры включали в себя "детальную и содержательную дискуссию по шагам, которые следует предпринять".
Госсекретарь добавил, что санкционный режим в отношении Северной Кореи со стороны США будет сохраняться до тех пор, пока КНДР не проведет полную денуклеаризацию, доступную проверке.
Однако ранее МИД КНДР опубликовал заявление, в котором говорится, что "США выступили с односторонними и грабительскими требованиями по денуклеаризации".
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Интерфакс