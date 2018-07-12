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Этот контент был опубликован 12 июля 2018 г. 11:32 12.07.2018 - 11:32

Гонконг. 12 июля. ИНТЕРФАКС - Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин считает, что переговоры с Северной Кореей о денуклеаризации Корейского полуострова находятся "на правильном пути", сообщает в четверг южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн со ссылкой на пресс-службу лидера страны.

"Переговоры между КНДР и США в данный момент - на правильном пути", - цитирует Уай-Ти-Эн слова Мун Чжэ Ина, сказанные во время его поездки в Сингапур.

"Никто не может сейчас быть уверенным в позитивном итоге (процесса - ИФ). Но я готов с аккуратностью спрогнозировать, что переговоры между США и Северной Кореей могут добиться достаточного успеха, если Северная Корея полностью выполнит обязательства по денуклеаризации, а международное сообщество объединит усилия для гарантий безопасности КНДР", - отметил южнокорейский лидер.

Он подчеркнул, что переговоры по денуклеаризации займут какое-то время и могут столкнуться со сложностями.

"У сторон различаются взгляды, но я верю, что стороны добились нормального состояния переговорного процесса", - добавил Мун Чжэ Ин.

Саммит КНДР-США состоялся в Сингапуре 12 июня. По итогам этой встречи стороны подписали соглашение. В нем США обязались предоставить гарантии северокорейским властям, а КНДР - подтвердила приверженность денуклеаризации Корейского полуострова.

На прошлой неделе госсекретарь США Майк Помпео совершил двухдневный визит в КНДР. По итогам поездки он заявил, что переговоры в Пхеньяне были продуктивными и прошли в духе доброжелательности. Он отметил, что переговоры включали в себя "детальную и содержательную дискуссию по шагам, которые следует предпринять".

Госсекретарь добавил, что санкционный режим в отношении Северной Кореи со стороны США будет сохраняться до тех пор, пока КНДР не проведет полную денуклеаризацию, доступную проверке.

Однако ранее МИД КНДР опубликовал заявление, в котором говорится, что "США выступили с односторонними и грабительскими требованиями по денуклеаризации".

1бф аю

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