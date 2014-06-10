Президент PayPal переходит на работу в Facebook
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Сан-Франциско. 10 июня. ИНТЕРФАКС - Президент PayPal Дэвид Маркус покидает компанию и переходит на работу в Facebook Inc., сообщается в пресс-релизе eBay Inc.
С 27 июня он возглавит бизнес по обмену сообщениями в крупнейшей социальной сети мира.
Топ-менеджеры PayPal до назначения нового руководителя будет подчиняться президенту и главному исполнительному директору eBay Джону Донахью, говорится в сообщении.
Ведущий мировой интернет-аукцион eBay приобрел систему электронных платежей PayPal в 2002 году.
Сейчас PayPal насчитывает свыше 148 млн активных учетных записей. В 2013 году совокупный чистый объем платежей через эту систему составил $180 млрд. На PayPal приходится более 40% выручки eBay.
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Интерфакс