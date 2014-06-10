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Этот контент был опубликован 10 июня 2014 г. 6:52 10.06.2014 - 06:52

Сан-Франциско. 10 июня. ИНТЕРФАКС - Президент PayPal Дэвид Маркус покидает компанию и переходит на работу в Facebook Inc., сообщается в пресс-релизе eBay Inc.

С 27 июня он возглавит бизнес по обмену сообщениями в крупнейшей социальной сети мира.

Топ-менеджеры PayPal до назначения нового руководителя будет подчиняться президенту и главному исполнительному директору eBay Джону Донахью, говорится в сообщении.

Ведущий мировой интернет-аукцион eBay приобрел систему электронных платежей PayPal в 2002 году.

Сейчас PayPal насчитывает свыше 148 млн активных учетных записей. В 2013 году совокупный чистый объем платежей через эту систему составил $180 млрд. На PayPal приходится более 40% выручки eBay.

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