Этот контент был опубликован 6 февраля 2020 г. 15:52

Берлин. 6 февраля. ИНТЕРФАКС - Президиум ХДС в пятницу соберется на внеочередное заседание из-за выборов премьера в Тюрингии, сообщает в четверг агентство Dpa.

По его данным, заседание пройдет в Берлине, руководство партии планирует обсудить итоги и перспективы выборов премьер-министра в этой федеральной земле.

Представитель Свободной демократической партии Германии Томас Кеммерих был ранее избран на должность премьера Тюрингии при поддержке местных депутатов от правящей консервативной партии ХДС и правой "Альтернативы для Германии", сотрудничество с которой партия ХДС на федеральном уровне считает для себя неприемлемым. Это стало причиной крупного внутриполитического скандала в ФРГ.

По словам руководителя ХДС, министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, в парламенте Тюрингии надо провести новые выборы.

1тф ар

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