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Этот контент был опубликован 8 октября 2018 г. 12:49 08.10.2018 - 12:49

Париж. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Премию Парламентской ассамблеи Совета Европы имени Вацлава Гавела за работу в области защиты прав человека присудили в понедельник главе филиала правозащитного центра "Мемориал" в Чечне Оюбу Титиеву, находящемуся под стражей.

"Лауреатом премии этого года выбран Оюб Титиев", - заявила председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье.

Премией В.Гавела награждаются лица за выдающуюся работу в защиту прав человека в Европе и за ее пределами.

Премия имени бывшего президента Чехии была создана совместно Библиотекой Вацлава Гавела, Фондом "Чартер-77" и Парламентской ассамблеей Совета Европы.

В автомобиле О.Титиева 9 января были обнаружены наркотики. Спустя два дня правозащитника взяли под арест. Он не признает свою вину и настаивает, что наркотики ему подбросили.

Обвинение О.Титиеву было предъявлено по ч.2 ст. 228 УК РФ - в хранении наркотиков в крупном размере. По версии следствия, О.Титиев приобрел каннабис массой не менее 207,84 грамма 9 января при неустановленных обстоятельствах.

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