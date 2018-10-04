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Этот контент был опубликован 4 октября 2018 г. 15:09 04.10.2018 - 15:09

Брюссель. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министры Великобритании и Нидерландов Тереза Мэй и Марк Рютте назвали неприемлемой деятельность в киберпространстве российской военной разведки.

В совместном заявлении, распространенном в четверг, главы правительств двух стран подчеркнули, что обнародованные в четверг сведения о предотвращенной операции "пролили новый свет на неприемлемую киберактивность службы российской военной разведки - ГРУ".

"Она атаковала учреждения по всему миру, включая Организацию по запрещению химоружия (ОЗХО) в Гааге. Это попытка получить доступ к секретным системам международной организации, работающей на то, чтобы избавить мир от химического оружия, демонстрирует пренебрежение со стороны ГРУ в отношении глобальных ценностей и правил, которые обеспечивают всем нам безопасность", - говорится в совместном заявлении.

"Наша сегодняшняя акция представляет собой мощное и ясное послание всему международному сообществу: мы отстоим международную систему, основанную на праве, и защитим международные институты от тех, кто стремится причинить им вред", - подчеркнули премьер-министры Великобритании и Нидерландов.

1ак др

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