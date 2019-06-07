Этот контент был опубликован 7 июня 2019 г. 11:10

Вашингтон. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Глава кабмина Австралии Скотт Моррисон заявил, что Всемирная торговая организация (ВТО) нуждается в реформах, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

По словам австралийского премьера, многие страны-участники саммита G20 в Осаке, который состоится в конце июня, разделяют мнение о необходимости реформирования ВТО.

"Мы должны исправить это (организацию - ИФ), но не ломать, и исправление требует большего партнерства", - сказал Моррисон, выступая на встрече в Сингапуре, организованной Австралийской торговой палатой.

Ранее власти КНР также заявили, что ВТО следует реформировать в связи кризисной ситуацией, сложившейся в этой организации.

При этом Китай указал, что проявившиеся в настоящее время "односторонние протекционистские практики" подрывают работу ВТО. В заявлении говорится, что "определенный участник" ВТО использует предлог национальной безопасности для введения пошлин на сталь и алюминий, наносит ущерб международной торговле и подрывает правила функционирования ВТО.

Пекин указал, что эта страна вводит пошлины на импорт и устанавливает торговые барьеры без дозволения ВТО.

В то же время Китай не стал уточнять, о какой именно стране идет речь.

1тэ ар

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