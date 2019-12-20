Этот контент был опубликован 20 декабря 2019 г. 8:18

Лондон. 20 декабря. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в пятницу принес извинения за то, что уехал в отпуск на Гавайи в то время, как страна продолжает бороться с непрекращающимися природными пожарами, сообщил в пятницу телеканал австралийский ABC.

"Я глубоко сожалею, если мой отпуск с семьей стал оскорблением для австралийцев, которые в это время страдают от лесных пожаров", - заявил Моррисон.

"Я вернусь (из отпуска - ИФ) как можно скорее", - добавил он.

Моррисон отметил, что он "получает регулярную информацию" о трагических событиях, связанных с ситуацией в стране.

Накануне австралийские СМИ сообщали, что двое пожарных погибли во время того, как пытались сдержать неконтролируемое возгорание на юге Сиднея.

Отсутствие премьера в стране вызвало масштабные протесты. В соцсетях был запущен хэштэг #ГдеСкомо (где Скотт Моррисон - ИФ).

"Мы видим полное отсутствие руководства в его правительстве, и это позор", - заявил представитель пожарной службы Лейтон Друри.

В штате Новый Южный Уэльс накануне было объявлено чрезвычайное положение из-за того, что пожары приняли "катастрофический" характер, уничтожив за день 20 домов.

Кроме того, температура в штате достигла рекордной отметки - 41,9 градусов по Цельсию.

Премьер штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян в свою очередь заявляла об "абсолютной уверенности" в том, что у штата достаточно ресурсов для борьбы с пожарами.

СМИ напоминают, что за последние месяцы в Австралии отмечены сотни пожаров. В настоящий момент более сотни очагов возгораний зафиксированы в Новом Южном Уэльсе, включая крупный пожар севернее Сиднея, охвативший свыше 400 тыс. га территории.

Ранее из-за пожаров в Австралии погибли, по меньшей мере, восемь человек. Также выгорели не менее 3 млн га земель. Всего за этот сезон пожары разрушили более 800 домов.

По официальным данным, 2019 год может стать одним из самых жарких за все время наблюдений в Австралии.

СМИ отмечают, что масштаб стихийных бедствий в Австралии привлек внимание экспертов к проблеме изменения климата на Земле. При этом ученые утверждают, что в результате глобального потепления и удлинения сезона засух пожары в Австралии стали начинаться раньше и приобрели более разрушительный характер.

1ви ар

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