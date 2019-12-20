Лондон. 20 декабря. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в пятницу принес извинения за то, что уехал в отпуск на Гавайи в то время, как страна продолжает бороться с непрекращающимися природными пожарами, сообщил в пятницу телеканал австралийский ABC.
"Я глубоко сожалею, если мой отпуск с семьей стал оскорблением для австралийцев, которые в это время страдают от лесных пожаров", - заявил Моррисон.
"Я вернусь (из отпуска - ИФ) как можно скорее", - добавил он.
Моррисон отметил, что он "получает регулярную информацию" о трагических событиях, связанных с ситуацией в стране.
Накануне австралийские СМИ сообщали, что двое пожарных погибли во время того, как пытались сдержать неконтролируемое возгорание на юге Сиднея.
Отсутствие премьера в стране вызвало масштабные протесты. В соцсетях был запущен хэштэг #ГдеСкомо (где Скотт Моррисон - ИФ).
"Мы видим полное отсутствие руководства в его правительстве, и это позор", - заявил представитель пожарной службы Лейтон Друри.
В штате Новый Южный Уэльс накануне было объявлено чрезвычайное положение из-за того, что пожары приняли "катастрофический" характер, уничтожив за день 20 домов.
Кроме того, температура в штате достигла рекордной отметки - 41,9 градусов по Цельсию.
Премьер штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян в свою очередь заявляла об "абсолютной уверенности" в том, что у штата достаточно ресурсов для борьбы с пожарами.
СМИ напоминают, что за последние месяцы в Австралии отмечены сотни пожаров. В настоящий момент более сотни очагов возгораний зафиксированы в Новом Южном Уэльсе, включая крупный пожар севернее Сиднея, охвативший свыше 400 тыс. га территории.
Ранее из-за пожаров в Австралии погибли, по меньшей мере, восемь человек. Также выгорели не менее 3 млн га земель. Всего за этот сезон пожары разрушили более 800 домов.
По официальным данным, 2019 год может стать одним из самых жарких за все время наблюдений в Австралии.
СМИ отмечают, что масштаб стихийных бедствий в Австралии привлек внимание экспертов к проблеме изменения климата на Земле. При этом ученые утверждают, что в результате глобального потепления и удлинения сезона засух пожары в Австралии стали начинаться раньше и приобрели более разрушительный характер.
1ви ар