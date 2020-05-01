Этот контент был опубликован 1 мая 2020 г. 11:15

*** Ряд австралийских бизнес-лидеров предупредил об ущербе от роста напряженности между Австралией и КНР

Лондон. 1 мая. ИНТЕРФАКС - Коронавирус COVID-19, без сомнения, появился на территории КНР, и независимое расследование должно прояснить обстоятельства его происхождения, заявил в пятницу премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

"Я не думаю, что кто-либо пребывает в стране фантазий, откуда это (коронавирус - ИФ) началось. Это началось в Китае, и миру нужно знать - эту позицию поддерживают многие - как он начался, и какие уроки можно из этого извлечь", - цитирует премьера агентство Associated press (AP).

"Это (расследование - ИФ) должно вестись независимо, и знаете, почему? Потому что это (пандемия - ИФ) может произойти вновь", - пояснил он.

Однако, напоминает AP, ранее посол КНР в Австралии Чэн Цзинье предупредил Канберру, что ее попытки добиваться такого расследования могут привести к бойкоту Китаем австралийской продукции, и к отказу китайских туристов и студентов ездить в эту страну.

Впоследствии госсекретарь США Майк Помпео обвинил Пекин в "принуждении" в отношении Австралии; в свою очередь власти КНР эти обвинения отвергли.

Между тем, отмечает AP, некоторые лидеры австралийского бизнес-сообщества уже высказывали правительству опасения, что давление на Пекин может нанести вред Австралии. Они посоветовали отложить расследование до окончания президентских выборов в США в ноябре 2020 года, чтобы избежать подозрений в перекладывании вины за трудности, возникшие из-за пандемии.

"Если мы собираемся взвалить на себя крупнейшее за всю нашу жизнь долговое бремя (для оживления экономики Австралии после пандемии - ИФ), и в то же время тыкать кулаком в глаз крупнейшего источника наших прибылей, то это не самая умная вещь, которая вы можете сделать", - заявил австралийский медиа-магнат Керри Строукс со страниц его издания The West Australian.

Однако, указывает агентство, отношения между Австралией и КНР ухудшались еще до пандемии: так, Канберра предпринимала меры против тайного вмешательства в политическую и общественную жизнь страны, а также из соображений безопасности закрыла доступ для китайской компании Huawei к своей особо важной инфраструктуре.

На прошлой неделе премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что Австралия будет призывать к международному расследованию ситуации с коронавирусом на встрече Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая пройдет в середине мая.

Накануне президент США Дональд Трамп не исключил, что КНР намеренно не стала препятствовать распространению коронавируса COVID-19 в мире.

"Либо не смогли сделать это, либо же - попросту решили не делать этого", - сказал он на брифинге в Белом доме.

"Странно, что китайцы тогда прекратили рейсы в Китай, однако одновременно - разрешали рейсы из КНР", - добавил Трамп.

1аю вв

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