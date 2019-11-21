Этот контент был опубликован 21 ноября 2019 г. 9:38

Лондон. 21 ноября. ИНТЕРФАКС - Австралийский премьер Скотт Моррисон отрицает, что пожары по всей стране стали следствием его политики в сфере климата, утверждая, что его правительство делает все для борьбы с глобальным потеплением, сообщила в четверг австралийская телерадиовещательная корпорация ABC.

"Какие-либо предположения о том, что Австралия, на которую приходится 1,3% мировых выбросов парниковых газов, оказывает непосредственное воздействие на пожары, которые происходят здесь (в Австралии - ИФ) или где-либо еще в мире, не имеют убедительных научных доказательств", - заявил Моррисон в эфире радио ABC.

Он подчеркнул, что Австралия "вносит вклад" в борьбу с пожарами.

В адрес Моррисона неоднократно звучали призывы сократить выбросы парниковых газов и перейти на возобновляемые источники энергии.

Ранее в четверг сообщалось, что в Австралии, в частности, в юго-восточном штате Виктория, возникло более 60 новых очагов лесных пожаров. В штате впервые за 10 лет объявили красный уровень опасности, который указывает на то, что пожары могут распространяться стремительно, а их характер отличается непредсказуемостью и неуправляемостью.

Власти Австралии обратились к жителям штата с призывом оставаться в помещениях, поскольку уже "слишком поздно" эвакуироваться.

По данным метеорологического бюро, был побит температурный рекорд за ноябрь - в Мельбурне столбик термометра достиг отметки 40,9 градусов по Цельсию.

Глава управления по борьбе с пожарами Стив Уоррингтон посоветовал жителям сельских районов уехать в безопасные места в связи с чрезвычайной пожарной ситуацией, заявив, что "вы (жители - ИФ) не выживете, если будете находиться там (в сельских районах - ИФ)".

В свою очередь жителям Сиднея рекомендовали держать детей в помещениях из-за густого дыма, который стоит над городом уже третий день: город окутан густым смогом из-за непрекращающихся пожаров в штате Новый Южный Уэльс.

Ранее сообщалось, что один из очагов пожаров в Австралии уничтожил около 1 млн га сельскохозяйственных земель и лесов, а также более 400 домов.

Около двух недель пожарные в Австралии ведут борьбу с многочисленными опасными лесными пожарами. Они вызваны, среди прочего, продолжительной засухой.

Из-за пожаров в Австралии погибли, по меньшей мере, шесть человек.

1ви ар

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