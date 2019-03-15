Вашингтон. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что один из подозреваемых в причастности к стрельбе в двух новозеландских мечетях является гражданином Австралии, сообщил в пятницу телеканал CNN.
"Австралия и Новая Зеландия, мы не просто союзники, мы не просто партнеры, мы семья, и как члены одной семьи с нашими новозеландскими братьями, мы скорбим, мы шокированы, мы потрясены, мы возмущены", - приводит CNN слова С.Моррисона, сказанные им на пресс-конференции.
Австралийский премьер назвал нападавших "правыми экстремистами" и "жестокими террористами".
Ранее сообщалось о стрельбе в мечети в центре новозеландского города Крайстчерч и в мечети пригорода Линвуд. Один человек был задержан. Стрелок представился как "Брентон Таррант" - 28-летний мужчина австралийского происхождения. Позже новозеландская полиция сообщила о задержании четырех человек, подозреваемых в причастности к стрельбе в двух мечетях.
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн в пятницу подтвердила гибель 40 человек в результате нападений на мечети в городе Крайстчерч.
1кю аю