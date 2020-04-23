Этот контент был опубликован 23 апреля 2020 г. 12:27

Брюссель. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) должны получить полномочия, схожие с имеющимися у инспекторов ООН в области вооружения, для расследования причин распространения эпидемий вроде той, что была вызвана коронавирусом COVID-19, заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

"Я полагаю, что (нужно - ИФ) иметь возможность понимать, что происходит в случае с особенно опасными вирусами, которые могут сотворить такое, что сделал с миром вирус (COVID-19 - ИФ); и люди в недалеком будущем захотят узнать такую информацию", - приводят западные СМИ его слова, сказанные в четверг журналистам.

По словам премьера, необходимо, чтобы независимые эксперты ВОЗ могли действовать на территории стран, пораженных эпидемией, а члены ВОЗ были обязаны допускать этих специалистов к себе.

"Если вы собираетесь стать частью такого клуба как Всемирная организация здравоохранения, то это должно сопровождаться обязательствами и ответственностью", - пояснил Моррисон.

Моррисон ранее в ходе телефонной беседы с лидерами США, Франции и Германии выступил за проведение международного расследования в отношении действий ВОЗ в связи с коронавирусом.

ВОЗ неоднократно критиковали власти США, в частности, обвиняя в несвоевременной реакции на ситуацию с коронавирусом. Президент США Дональд Трамп предположил, что Китай и ВОЗ могли скрывать важную информацию о коронавирусе, что привело к тому, что страны не сразу правильно оценили масштабы угрозы. США ранее в апреле приостановили финансирование ВОЗ на время проведения расследования о том, эффективно ли функционирует эта международная организация.

Между тем, накануне госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Китаю следует убедиться, что во всех его лабораториях, в которых хранятся вирусы, соблюдаются все меры безопасности. "Речь идет не только об Уханьском институте вирусологии. Он, к слову, по-прежнему работает. В Китае есть множество других подобных лабораторий", - сказал Помпео на брифинге.

Ранее американские СМИ сообщали, что в Вашингтоне склоняются к версии, согласно которой иCOVID-19 случайно попал за пределы лаборатории в Ухане.

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