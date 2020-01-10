Этот контент был опубликован 10 января 2020 г. 10:01

Лондон. 10 января. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что к вечеру пятницы ситуация с сильнейшими природными пожарами на востоке страны может ухудшиться, сообщает BBC.

По словам Моррисона, это будет "трудный день для восточных штатов" Австралии, поскольку, согласно прогнозам погоды, ожидается усиление ветра, повышение температуры воздуха и удары молний. Все это может осложнить борьбы против пожаров.

В настоящее время в штате Новый Южный Уэльс бушуют более 100 очагов пожаров в лесах, повышенная опасность для жизни местных жителей из-за пожаров также сохраняется в штате Виктория. В ряде районов обоих штатах распространена рекомендация об эвакуации, чтобы "избежать трагедии".

У берегов Нового Южного Уэльса размещено в настоящее время два судна, которые готовы принять на свой борт жителей, которые решат эвакуироваться.

Сложная ситуация сложилась на острове Кенгуру близ побережья Южной Австралии, где большую часть территории составляют заповедники. Согласно спутниковым снимкам НАСА, пожары на этом острове уничтожили более 150 тыс. га лесных массивов и привели к "экологической трагедии". Уже погибли около 25 тыс. коал, что составляет около половины проживавших на этом острове животных данного вида.

Лесные пожары бушуют в Австралии с начала осени. Однако в последние несколько недель они значительно усилились. По последним данным, с сентября погибли 27 человек. Огонь уничтожил в общей сложности более 10 млн га леса в Австралии. Большинство пожаров бушует на территории Нового Южного Уэльса и Виктории.

К борьбе с огнем присоединились спасатели из разных стран мира, в частности из США и Канады.

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