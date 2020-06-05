Вашингтон. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Австралийцам не следует принимать участие в массовых акциях протеста против жесткости полиции и в поддержку погибшего от действий полицейского в американском Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.
По словам премьера, люди должны пересмотреть свои планы из-за угрозы распространения коронавируса в ходе массовых мероприятий.
Протесты против жестокости полиции и в поддержку коренных австралийцев запланированы в эти выходные в крупнейших городах страны, организаторы ожидают, что в них примут участие тысячи человек.
В США после гибели Флойда проходят массовые выступления. В ряде городов эти протесты вылились в беспорядки, акты вандализма, поджоги и разграбление магазинов, ожесточенные столкновения с силами правопорядка.
С обеих сторон имеются жертвы и многочисленные пострадавшие. В значительном числе штатов страны губернаторы ввели комендантский час, к противодействию демонстрантам привлечены подразделения Национальной гвардии США.
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