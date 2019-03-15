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Вашингтон. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в пятницу заявил, что в стране будут приспущены флаги в память о погибших в результате нападения в Крайстчерче в Новой Зеландии.
"Австралийцы присоединяются сегодня к новозеландцам в это мрачное время, когда ненависть и насилие забрали у них мир и целомудрие. Будьте сильными", - написал премьер в Twitter.
"Новая Зеландия, как и Австралия, является домом для людей всех вероисповеданий, культур и с любым прошлым. Ни в одной из наших стран нет места для ненависти и нетерпимости, которые породили это экстремистское насилие, и мы осуждаем его", - подчеркнул С.Моррисон.
Ранее министр австралийского штата Виктория Дэниэл Эндрюс также заявил, что на зданиях в городе Мельбурн будут зажжены огни в цвета флага Новой Зеландии.
Д.Эндрюс в своем Twitter отметил, что все главные здания в Мельбурне - в частности, городская библиотека и здание администрации города - будут подсвечены вечером в пятницу.
"Жители Виктории сегодня вечером поддержат Крайстчерч после такого трагичного дня. И мы должны все сообща противостоять силам в нашем обществе, которые распространяют враждебность и злость и пытаются разъединить нас", - написал Д.Эндрюс.
Ранее сообщалось, что число жертв нападения на мечети в новозеландском городе Крайстчерч составило 49 человек.
1тэ ар