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Этот контент был опубликован 16 октября 2018 г. 9:06 16.10.2018 - 09:06

Вашингтон. 16 октября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что австралийское посольство в Израиле может быть в будущем переведено из Тель-Авива в Иерусалим, передают во вторник австралийские СМИ.

По словам С.Моррисона, такую идею ему предложил бывший посол Австралии в Израиле Дейв Шарм.

С.Моррисон отметил, что Австралия останется приверженной принципу двух государств, в соответствии с которым Израиль и Палестина должны сосуществовать - в пределах безопасных и официально признанных границ.

Австралийские СМИ сообщают, что С.Моррисон может объявить о своем решении относительно переноса посольства уже во вторник.

Перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим был одним из предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа, которое тот выполнил в мае этого года. После этого об аналогичных шагах объявили еще несколько стран. Однако это решение Д.Трампа привело к массовым протестам палестинцев.

1тэ аю

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