Этот контент был опубликован 25 ноября 2019 г. 10:21

Кабул. 25 ноября. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты являются основным партнером афганских властей в стабилизации и преобразовании страны, заявил действующий премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла в понедельник после встречи с делегацией Конгресса США во главе с сенатором Джони Эрнст.

"США являются нашим основным партнером во всех аспектах усилий по стабилизации, восстановлению и преобразованию Афганистана в активного международного участника глобального мира и безопасности", - написал Абдулла в своем твиттере.

"Мы благодарны США за самоотверженную поддержку и партнерство на протяжении многих лет, и мы не сомневаемся в продолжении нашего прочного партнерства (...). Мы обсудили мир, выборы, региональное сотрудничество и борьбу с терроризмом", - отметил афганский премьер.

вш

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