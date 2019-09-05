Этот контент был опубликован 5 сентября 2019 г. 11:04

Кабул. 5 сентября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла осудил теракт в Кабуле, заявил, что террористы не смогут сломить решимость афганцев.

"Я решительно осуждаю сегодняшний террористический акт в Кабуле. Это показывает полное пренебрежение террористов к жизни и миру. Террористы не правы, полагая, что, совершая зверства, они могут ослабить нашу решимость защищать нашу страну и ценности. Мои мысли и молитвы с жертвами", - написал Абдулла в "Твиттере".

По данным МВД Афганистана, в 10:10 в районе девятого участка кабульской полиции вблизи перекрестка Абдул Хака взорвался автомобиль "Тунис", в результате чего погибли 10 мирных жителей, еще 42 человека получили ранения.

Ответственность за теракт в Кабуле взяло на себя движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация), заявившее, что целью атаки террориста-смертника был конвой иностранных войск.

Местные СМИ отмечают, что в районе, где произошел взрыв, известном как квартал Шаш Дарак, находятся штаб-квартира НАТО, посольство США и некоторые правительственные ведомства.

Очередной взрыв в афганской столице произошел спустя три дня после того, как в элитном квартале Кабула "Грин Виладж" был взорван заминированный трактор, в результате чего погибли 16 и ранены 119 человек. Ответственность за тот теракт также взяло на себя движение "Талибан".

пч

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