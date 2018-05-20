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Этот контент был опубликован 20 мая 2018 г. 15:06 20.05.2018 - 15:06

Брюссель. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Глава правительства Бельгии Шарль Мишель заверил, что обеспечит независимость расследования гибели двухлетней курдской девочки Мавды от, как предполагается, полицейской пули.

"Это не может не вызывать переживаний. Сегодня семья опустошена смертью ребенка, и я реагирую как отец семейства. А как премьер-министр я гарантирую независимость расследования, которое будет проведено", - сказал Ш.Мишель в воскресенье в эфире канала RTL.

Он призвал всех ответственных лиц, занятых этим делом, к сдержанности.

"У меня нет намерения возбуждать полемику", - отметил премьер.

Как сообщалось, в минувший четверг во время преследования в Бельгии полицейскими автомобиля с нелегальными мигрантами в фургоне, перевозившем около 30 человек, умерла двухлетняя девочка, у которой было обнаружено пулевое ранение в щеку. Многие факты указывали на то, что ребенок был убит пулей полицейских, которые после долгого и сложного преследования прибегли к оружию на автомагистрали Е42 близ города Монс, чтобы остановить перевозчика-контрабандиста. После этого власти страны и полиция подверглись резкой критике.

Тем не менее, следствие сочло, что выводы об обстоятельствах этой трагедии делать рано, и надо тщательно исследовать все детали происшествия.

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