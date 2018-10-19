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Этот контент был опубликован 19 октября 2018 г. 20:03 19.10.2018 - 20:03

Брюссель. 19 октября. ИНТЕРФАКС - Поддержание диалога даже в условиях серьезного различия точек зрения является одной из главных политических задач Бельгии, заявил премьер-министр королевства Шарль Мишель по итогам переговоров с российским коллегой Дмитрием Медведевым.

"В течение последних нескольких лет целый ряд рад вопросов, разногласий (появился - ИФ) между Европейским Союзом и Россией. И мы с коллегой обсудили эти вопросы, и Бельгия в формате своей доктрины пытается найти точки соприкосновения, чтобы не допустить эскалации существующих процессов", - сказал он.

"Задача Бельгии уже многие годы состоит в том, чтобы поддерживать каналы диалога, взаимодействия, включая взаимодействие на высшем уровне. Потому что мы считаем, взаимопонимание, даже по темам, по которым мы, может быть, сразу и не соглашаемся, является лучшим подходом, чтобы избежать эскалации, которая приведет к более высокому уровню отсутствия безопасности. Так что взаимный диалог является тем путем, который поможет нам снизить напряжённость когда она есть, и найти решения и продвигаться на пути к ним. Вы можете на нас рассчитывать, что мы будем всегда откровенны, открыты, чтобы продолжать диалог, сотрудничество по различным направлениям и в двустороннем, и в многостороннем формате на международных площадках", - заверил он российского партнера.

Со своей стороны Д.Медведев заметил: "Нашим дипломатическим отношениям в этом году исполняется 160 лет. У нас богатый опыт взаимоотношения, общения по самым сложным вопросам, даже по тем, по которым мы расходимся, можем спорить. Но, тем не менее, здесь очень важно открывать каналы для общения и я считаю, что Бельгии эта роль удается".

***/ Ан мф

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