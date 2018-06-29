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Этот контент был опубликован 29 июня 2018 г. 17:33 29.06.2018 - 17:33

Брюссель. 29 июня. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов в пятницу приветствовал решение Совета ЕС о начале переговоров о вступлении Албании и Македонии в союз.

"Все это было бы поставлено под сомнение, если бы мы не достигли результата по итогам нынешнего Совета - дать перспективы Албании и Македонии (по членству в ЕС - ИФ)... ", - сказал Б.Борисов, выступая с речью на итоговой пресс-конференции в Брюсселе.

"Наши друзья и соседи в Греции и Македонии сделали то же самое, результатом чего стало изменение названия Македонии (на Республику Северная Македония - ИФ), и это дает перспективу стране вступить в ЕС и НАТО", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Совет ЕС принял решение о начале в 2019 году переговоров ЕС с Албанией и Македонией об их вступлении в Евросоюз. Министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захарьева отметила, что Македония и Албания впервые получили позитивные рекомендации со стороны Европейской комиссии.

"Мы говорим о 2019 годе, но обычно между решением Совета ЕС и открытием переговоров 6-7 месяцев уходит только, чтобы запустить процедуру как таковую", - объяснила болгарский министр.

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