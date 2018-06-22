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Этот контент был опубликован 22 июня 2018 г. 10:12 22.06.2018 - 10:12

*** Он назвал условия участия в проекте

София. 22 июня. ИНТЕРФАКС - Российские инженеры, конструкторы и специалисты будут участвовать в реализации проекта АЭС "Белене", сообщил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов журналистам в пятницу.

"Болгария владелица двух реакторов. Но сами мы не сможем их построить. Российская сторона ни в коем случае не может быть исключена из этого процесса", - сказал Б.Борисов.

По его словам, в настоящее время формируются различные консорциумы, и Болгария ждет предложений.

"У нас есть 4-5 серьёзных заявок. Это Китай, Южная Корея, "Росатом" и др. Наше условие - участвовать в проекте в рамках тех средств (3,5 млрд болгарских левов), которые мы вложили, и без фиксированных обязательств о закупках электроэнергии", - отметил премьер Болгарии.

Б.Борисов добавил, что болгарские эксперты готовят проект о государственном участии в строительстве АЭС.

"Через 10-15 лет, когда из строя выйдут реакторы "Козлодуя", нам нужны будут эти (АЭС "Белене") мощности", - подчеркнул премьер.

30 мая президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам российско-болгарских переговоров, что Россия готова вернуться к проекту АЭС "Белене" на рыночных условиях, если Болгария захочет.

"Обстоятельно обсудили взаимодействие в атомной энергетике. "Росатом" продолжит поставки ядерного топлива для болгарской АЭС "Козлодуй", будет оказывать помощь в модернизации этой станции, в продлении срока эксплуатации ее 6-го энергоблока, - сказал В.Путин. - Кроме того, российская сторона готова вернуться и к идее реализации проекта строительства АЭС "Белене". Разумеется, если болгарское руководство, если Болгария примет соответствующее решение и само собой разумеется на рыночных основаниях".

Ранее в мае глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил журналистам, что "Росатом" планирует участвовать в тендере на строительство АЭС "Белене" в случае его объявления. "Мы все ожидаем решение парламента Болгарии. Именно он в 2012 году вынес решение о введении моратория на строительство станции. Соответственно именно он - парламент - должен этот мораторий отменить", - сказал он.

Соглашение о строительстве АЭС "Белене" было подписано с "Росатомом" еще в 2006 году, однако генеральный контракт на строительство так и не был заключен, и строительство не началось. Проект "Белене" предполагал строительство АЭС с двумя блоками суммарной мощностью более 2 тыс. МВт. В марте 2012 года Болгария решила отказаться от сооружения АЭС. Российские предприятия уже изготовили первый комплект оборудования для "Белене", был собран реактор для болгарской АЭС. "Росатом" предъявил заказчику строительства - НЭК Болгарии - судебный иск на 1 млрд евро. Болгарская сторона готовилась оспаривать иск, заявляя, что в течение срока действия соглашения не подписывались контракты на изготовление реакторов для блоков АЭС.

В июне 2016 года Арбитражный суд при Международной торговой палате в Женеве принял решение в пользу "Атомстройэкспорта" в споре с НЭК, постановив компенсировать ущерб в объеме 620 млн евро, затем сумма была скорректирована до 601,6 млн евро. Помимо этого, до полного погашения всей суммы ущерба ежедневно начисляется неустойка в размере 130 тыс. евро.

Позднее АСЭ и НЭК подписали соглашение о выплате страной долга за АЭС "Белене", и НЭК Болгарии погасила долг в планируемые сроки.

***/ ло мф

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