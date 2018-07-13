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Лондон. 13 июля. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в пятницу на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Лондоне заявила, что Британия намерена заключить с Соединенными Штатами "амбициозную" сделку в сфере торговли после Brexit.

"Мы договорились сегодня, что после того, как Великобритания выйдет из Евросоюза, мы (с США - ИФ) заключим амбициозное соглашение о свободной торговле", - сказала британский премьер.

Ранее Д.Трамп неоднократно критиковал сложившиеся торговые отношения США со странами Евросоюза. Он отмечал, что беспошлинная торговля в ряде секторов экономике приводит к торговому дефициту США.

Власти Великобритании ведут переговоры с Брюсселем о выходе страны из Европейского союза. Процесс Brexit должен завершиться 29 марта 2019 года.

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Интерфакс