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Этот контент был опубликован 9 июля 2018 г. 21:52 09.07.2018 - 21:52

Лондон. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в письме экс-главе МИД Борису Джонсону в ответ на прошение об отставке написала, что "слегка удивлена" его решением после успешных, по ее мнению, переговоров по условиям Brexit 6 июля.

"Я сожалею - и слегка удивлена, - получив его (прошение об отставке - ИФ) после продуктивного обсуждения, которое было у нас в пятницу в Чекерс (резиденция премьера Британии - ИФ), а также после согласованного и детального предложения по Brexit, которое мы подготовили в правительстве", - написала Т.Мэй в письме, текст которого опубликован на сайте телеканала "Скай ньюз".

"Как я подчеркивала ранее в Чекерс, соглашение, которого мы достигли, требует полной коллективной поддержки правительства Ее Величества... и если вы не готовы оказать такую поддержку, то тогда, действительно, вам нужно уйти", - написала премьер, поблагодарив экс-министра за службу в качестве главы МИД.

Ранее сообщалось, что двое членов британского кабинета министров ушли в отставку в связи со спорами об условиях Brexit. Свои посты покинули министр по делам Brexit Дэвид Дэвис и глава МИД Борис Джонсон.

Д.Дэвиса на посту сменит Доминик Рааб, назначение нового министра иностранных дел еще ожидается.

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