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Этот контент был опубликован 9 июня 2018 г. 23:32 09.06.2018 - 23:32

Вашингтон. 10 июня. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в воскресенье заявила, что в ходе саммита G7 было достигнуто соглашение о расширении - в случае необходимости - санкций против России.

"Я также приветствую признание со стороны G7 необходимости сохранения санкций против России в свете того, что России не выполнила условия Минских соглашений по Украине. Мы согласились на то, чтобы быть готовыми в случае необходимости принять дополнительные ограничительные меры против России", - заявила Тереза Мэй на пресс-конференции по итогам саммита лидеров G7 в Канаде.

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