Лондон. 8 декабря. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил Sky News в воскресенье, что самым дерзким его поступком была езда на велосипеде по тротуару.

"Какой самый дерзкий поступок я когда-либо совершал? Может быть, иногда, когда я ехал на велосипеде, а я делал это каждый день, может быть, иногда я не всегда соблюдал закон о (запрете - ИФ) езды на тротуаре", - сказал он в интервью каналу.

"Но я хочу, чтобы вы знали, что я резко осуждаю людей, которые едут на велосипеде по тротуару. Я считаю, что это неправильно, и мне неприятно из-за этого, но иногда я мог заскочить на тротуар, прежде чем слезть с седла", - признался Джонсон.

Джонсон, когда работал на посту мэра Лондона и затем министром иностранных дел Британии, неоднократно попадал в фотообъективы, когда передвигался по городу на велосипеде.

В Великобритании 12 декабря пройдут досрочные выборы, которые инициировал Джонсон, чтобы провести через парламент соглашение о Brexit. Ранее депутаты отвергали сделки с Брюсселем, заключенные предшественницей Джонсона Терезой Мэй, а также самим британским премьером.

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