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Этот контент был опубликован 21 июня 2018 г. 18:10 21.06.2018 - 18:10

Лондон. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила благодарность НАТО и генеральному секретарю альянса Йенсу Столтенбергу за оказанную поддержку при попытке покушения на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь в Солсбери.

"Мы увидели наглядную демонстрацию ценностей союза в ответе на этот инцидент. И я хочу поблагодарить генерального секретаря за его поддержку и поддержку со стороны НАТО", - заявила Т.Мэй в четверг на совместной пресс-конференции с главой НАТО в Лондоне.

В начале марта 2018 года на экс-поклонника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь в британском городе Солсбери было совершено покушение. По версии британских властей, они были отравлены веществом, которое впоследствии было определено как химическое вещество военного назначения, принадлежащее семейству "Новичок".

Ответственность за инцидент власти Британии возлагают на Россию, Москва отвергает любые обвинения.

В знак поддержки Великобритании на фоне этого инцидента многие страны Европы и Америки выслали ряд российских дипломатов.

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