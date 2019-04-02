Лондон. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Лондону вновь потребуется небольшой перенос сроков Brexit, заявила во вторник премьер-министр Тереза Мэй.
"Выход из ЕС - это лучшее решение, поэтому нам потребуется дальнейшее продление действия статьи 50 (Лиссабонского договора - ИФ)", - сказала Т.Мэй после совещания кабинета министров.
(ПОСЛЕДУЕТ)
1кю аю
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