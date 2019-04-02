Этот контент был опубликован 2 апреля 2019 г. 19:42

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Лондон. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Лондону вновь потребуется небольшой перенос сроков Brexit, заявила во вторник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

"Я много раз говорила, что мы выиграем в случае Brexit без соглашения в долгосрочной перспективе. Но выход (из ЕС - ИФ) с соглашением - это лучшее решение, поэтому нам потребуется дальнейшее продление действия статьи 50 (Лиссабонского договора - ИФ)", - сказала Т.Мэй журналистам после заседания кабинета министров.

Она пояснила, что эта отсрочка должна быть как можно более короткой, и что она завершится, как только будет принято соглашение.

По ее словам, "эти обсуждения не могут тянуться слишком долго".

"Это причиняет вред нашей политике", - сказала она.

При этом Т.Мэй отметила, что она хочет окончания процесса до 22 мая, чтобы Великобритании не потребовалось принимать участие в выборах в Европарламент.

В понедельник палата общин во второй раз отвергла все предложенные ей альтернативы сделки Т.Мэй по Brexit. Ранее парламент в очередной раз отверг и само соглашение премьера о выходе из ЕС.

Ранее ЕС предоставил Великобритании отсрочку по Brexit до 12 апреля, и в случае, если в Лондоне не договорятся о конкретной процедуре Brexit, в этот день страна покинет ЕС без какого-либо соглашения.

1аю

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