Этот контент был опубликован 20 ноября 2019 г. 0:44

Лондон. 20 ноября. ИНТЕРФАКС - Опрос, проведенный YouGov, показал, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе теледебатов с лидером оппозиции Джереми Корбиным одержал победу с незначительным отрывом.

В ходе опроса 1646 зрителей сразу после дебатов, выяснилось, что, по мнению 51% респондентов, Джонсон выступил лучше Корбина, набравшего 49% поддержки.

Отмечается, что, по мнению 63% зрителей, Джонсон лучше справился с темой Brexitа.

При этом 54% посчитали, что Корбин отлично справился с темой здравоохранения.

Между тем, Корбин превзошел Джонсона среди зрителей по "доверительному отношению к обычным людям" (59% против 25%). 45% против 40% назвали лидера оппозиции "заслуживающим доверия".

Тем временем 54% признали Джонсона более обладающим качествами премьер-министра и назвали вызывающим симпатию.

Тем не менее, 58% зрителей остались разочарованы теледебатами, так как выступающие не предоставили ответы на ключевые вопросы, свидетельствуют данные опроса.

В Великобритании 12 декабря пройдут выборы в парламент, которые инициировал действующий премьер-министр страны Борис Джонсон. Он надеется, что новый состав парламента поддержит соглашение о Brexit. Ранее депутаты отвергали сделки с Брюсселем, заключенные предшественницей Джонсона Терезой Мэй, а также самим Джонсоном.

Джонсон неоднократно обвинял Корбина в том, что тот открыто не заявляет, какой позиции по Brexit придерживается, и не рассказывает о своих планах по выходу Великобритании из ЕС.

1вз тг

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