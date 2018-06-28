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Брюссель. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что и Великобритания и ЕС хотели бы продолжать взаимодействие по вопросу Brexit в более быстром темпе, передает в четверг телеканал Би-Би-Си.

"Я думаю, что обе стороны очень хотят продолжить эту работу в более быстром темпе, чем мы делали это до нынешнего момента, и конечно же, мы бы приветствовали это", - сказала Т.Мэй.

Она отметила, что Великобритания опубликует так называемую "белую бумагу", официальный документ, в котором будет обозначено "более подробно, какое именно тесное партнерство Великобритания хочет видеть с ЕС в будущем".

Т.Мэй отметила, что согласование новых партнерских отношений в общих интересах Великобритании и ЕС.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер также заявил, что он обеспокоен слабым прогрессом в переговорах по Brexit, но отметил, что он не намерен "поучать" Т.Мэй.

Ожидается, что Великобритания и ЕС в октябре 2018 года завершат переговоры и согласуют договоренность о выходе Великобритании из ЕС. Великобритания официально завершит процесс выхода из Евросоюза 29 марта 2019 года

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Интерфакс