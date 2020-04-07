Этот контент был опубликован 7 апреля 2020 г. 14:12

*** Диагноз "пневмония" ему не поставлен

Лондон. 7 апреля. ИНТЕРФАКС - Состояние госпитализированного с коронавирусом премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона остается стабильным, он находится в добром расположении духа, информирует во вторник британская телерадиокорпорация Би-би-си со ссылкой на канцелярию британского правительства.

Согласно данным, полученным Би-би-си на Даунинг-стрит, 10, премьер находится на обычной кислородной терапии, он дышит без помощи каких-либо приспособлений, и ему не требуется никакой механической вентиляции.

Также в канцелярии правительства сообщили, что диагноз "пневмония" премьер-министру не поставлен.

Накануне вечером стало известно, что состояние премьера Великобритании Бориса Джонсона, заболевшего коронавирусом, ухудшилось. Его перевели в отделение интенсивной терапии.

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