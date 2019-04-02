Этот контент был опубликован 2 апреля 2019 г. 19:24

Лондон. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во вторник заявила, что намерена встретиться с представителями оппозиции, чтобы согласовать общий план действий по Brexit.

"Я намерена сесть за стол переговоров с лидерами оппозиции и попытаться согласовать план, которого все мы будем придерживаться, чтобы убедиться, что мы выходим из Евросоюза и делаем это со сделкой", - заявила она, выступая перед журналистами.

"Любой план должен предусматривать принятие действующих условий сделки с Брюсселем, уже согласованных с 27 странами-членами ЕС", - отметила она, напомнив, что в Брюсселе неоднократно заявляли о невозможности возобновления переговоров об условиях Brexit.

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