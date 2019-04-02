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Лондон. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во вторник заявила, что намерена встретиться с представителями оппозиции, чтобы согласовать общий план действий по Brexit.
"Я намерена сесть за стол переговоров с лидерами оппозиции и попытаться согласовать план, которого все мы будем придерживаться, чтобы убедиться, что мы выходим из Евросоюза и делаем это со сделкой", - заявила она, выступая перед журналистами.
"Любой план должен предусматривать принятие действующих условий сделки с Брюсселем, уже согласованных с 27 странами-членами ЕС", - отметила она, напомнив, что в Брюсселе неоднократно заявляли о невозможности возобновления переговоров об условиях Brexit.
Если на переговорах с оппозицией не удастся прийти к консенсусу по совместному плану, Т.Мэй намерена предложить несколько вариантов такого плана для обсуждения и голосования в Палате представителей. И, по словам премьера, в этом случае правительство намерено соблюдать принятый парламентариями план при условии, что оппозиция также согласится его придерживаться.
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