Этот контент был опубликован 17 мая 2019 г. 12:59

Берлин. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что хотел бы выстроить и поддерживать тесные связи со всеми крупнейшими державами - с Россией, Китаем и США, но с Вашингтоном у Будапешта военное сотрудничество крепче благодаря НАТО, передает в пятницу венгерское радио.

"Мы сотрудничаем с Китаем и с Россией, так же как и с Америкой", - сказал он.

Однако он подчеркнул, что благодаря НАТО связи США и Венгрии все же крепче, нежели чем с Россией и Китаем.

"Безусловно, с ними, (американцами), мы в военном альянсе (НАТО - ИФ), таким образом, эти связи сильнее", - добавил премьер Венгрии.

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