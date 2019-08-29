Этот контент был опубликован 29 августа 2019 г. 19:51

Брюссель. 29 августа. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал письмо лидеру итальянской партии "Лига" Маттео Сальвини, которому предстоит уйти с постов вице-премьера и главы МВД Италии, сообщают европейские СМИ.

В письме Орбан поблагодарил Сальвини за работу, проделанную "не только в интересах Италии, но и всей Европы, в том числе Венгрии".

Венгерский премьер назвал итальянского политика своим "соратником в борьбе за сохранение европейского христианского наследия и в борьбе с иммиграцией".

"Мы, венгры, никогда не забудем, что вы стали самым первым западным европейским лидером, стремившимся остановить потоки нелегальных иммигрантов в Европу через Средиземное море", - говорится в письме Орбана.

Европейские СМИ напоминают, что Сальвини является одним из наиболее ярых противников приема иммигрантов на территории европейские стран. Он неоднократно запрещал суднам с иммигрантами из Ливии заходить в итальянские территориальные воды.

В августе лидер партии "Лига" Маттео Сальвини, состоящий в настоящее время в правительственной коалиции с "Движением 5 звезд", заявил, что не видит большинства в итальянском парламенте у какой бы то ни было политической силы, и стране необходимы досрочные выборы. Также он заявил, что намерен предложить сенату инициативу о недоверии премьер-министру Джузеппе Конте. Конте, не дожидаясь голосования в сенате, подал в отставку.

Между тем, ранее в четверг президент Италии Серджо Маттарелла вручил премьер-министру страны Джузеппе Конте мандат на формирование нового правительства. Ожидается, что ко власти привет новая коалиция, в которую войдут "Движения 5 звезд" и до сих пор находившаяся в оппозиции Демократическая партия.

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