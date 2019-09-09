Этот контент был опубликован 9 сентября 2019 г. 10:37

Пекин. 9 сентября. ИНТЕРФАКС - Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян вскоре совершит визит в Россию, сообщает в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на МИД КНР.

В ходе визита Ли Кэцян рассчитывает на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, отметили в китайском МИД.

В свою очередь, китайские СМИ отмечают со ссылкой на МИД, что визит Ли Кэцяна по приглашению председателя правительства РФ Дмитрия Медведева продлится с 16 по 18 сентября.

В конце августа помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Медведев и Ли Кэцян встретятся 17 сентября. "17 сентября состоится встреча премьеров двух стран - Дмитрия Медведева с Ли Кэцяном", - сказал Ушаков журналистам в преддверии Восточного экономического форума.

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