Этот контент был опубликован 6 июня 2019 г. 18:35

Рим. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Греции Алексис Ципрас перед досрочными выборами в стране напомнил избирателям о риске возврата к политике жесткой экономии, сообщает в четверг агентство Associated Press.

"Стране удалось выйти из кризиса благодаря жертвам и усилиям граждан Греции, однако это не означает, что нет опасности возвращения в темные дни 2012, 2013, 2014 годов. К политике долгового кредита и режиму жесткой экономии", - сказал он.

Ципрас подчеркнул, что грядущие парламентские выборы очень во многом определят судьбу страны.

Партия Ципраса "Сириза" потерпела поражение на выборах в Европарламент в мае, проиграв оппозиционной партии "Новая демократия". После этого он объявил о готовности провести досрочные парламентские выборы в Греции 7 июля.

Алексис Ципрас победил на выборах в 2015 году. Он пообещал избирателям отказаться от мер жесткой экономии, введенные в целях выхода из долгового кризиса.

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