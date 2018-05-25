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Этот контент был опубликован 25 мая 2018 г. 11:28 25.05.2018 - 11:28

Киев/Брюссель. 25 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поставил под сомнение выполнение Россией гарантий транзита газа через украинскую территорию после завершения строительства Nord Stream-2.

На пресс-конференции в Брюсселе в пятницу он заявил, что РФ нарушила условия Будапештского меморандума в том, что касается безопасности Украины, а также не выполняет решения Стокгольмского арбитража по спору НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Газпром". "Это значит, что нет в мире гарантий, которые дала бы Россия, и они были бы выполнены", - сделал вывод премьер.

В.Гройсман утверждал, что мощности для поставки российского газа в ЕС сегодня являются избыточными, но РФ продолжает продвигать проект строительства Nord Stream-2, что свидетельствует о политических, а не коммерческих целях.

Газопровод Nord Stream 2 должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Партнеры по проекту: "Газпром", Engie, OMV, Shell, BASF и Uniper.

Яч

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