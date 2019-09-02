Этот контент был опубликован 2 сентября 2019 г. 20:51

Лондон. 2 сентября. ИНТЕРФАКС - Премьер Великобритании Борис Джонсон намерен организовать 14 октября досрочные выборы в парламент в том случае, если депутаты не станут поддерживать его политику в отношении Brexit, сообщил британский телеканал Sky News со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя британского правительства.

Согласно источнику, Джонсон обратится с соответствующим призывом к депутатам, если премьер потерпит неудачу на запланированном на завтра голосовании: во вторник межпартийная группа политиков планирует представить на рассмотрение законопроект, направленный на то, чтобы не допустить выхода Великобритании из ЕС без соглашения.

В то же время, по данным источника, на внеочередном заседании британского кабмина в понедельник министры были настроены скептически в отношении досрочных выборов.

Также на заседании упоминалась угроза со стороны тех членов Консервативной партии, которые не поддерживают политику Джонсона в отношении Brexit.

Ранее в понедельник, после этого заседания, Джонсон, в контексте ситуации вокруг Brexit, заявил в понедельник об отсутствии стремления организовывать внеочередные выборы в парламент.

Телерадиокорпорация BBC отмечала, что для организации внеочередных выборов (по графику выборы не предусмотрены до 2022 года) Джонсону нужно заручиться поддержкой двух третей от 650 депутатов Палаты общин.

При этом между роспуском парламента и выборами должно пройти 25 дней. Таким образом, заключает BBC, если парламент на этой неделе проголосует за новые выборы, и будет распущен 12 сентября, то с учетом традиции проводить выборы по четвергам ближайшая возможная дата внеочередных выборов - 10 октября.

3 сентября члены британского парламента вернутся с летнего перерыва к работе. Затем парламентарии вновь уйдут на дополнительные "каникулы" на пять недель. Таким образом, к завершению этих каникул до запланированного выхода Британии из ЕС будет оставаться всего две с половиной недели.

Великобритания должна покинуть ЕС до 31 октября 2019 года. Она может сделать это раньше, после того, как депутаты согласуют сделку по Brexit. Если же члены британского парламента так и не поддержат соглашение, то Великобритания выйдет из союза без каких-либо договоренностей с Брюсселем.

1аю ар

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